Тизер сериала "Перевал Дятлова" пройдет в 60-ю годовщину трагедии

Телеканал ТВ-3 некоторое время назад объявил о том, что готовит новый сериал "Перевал Дятлова", сценаристом которого станет Илья Куликов, известный по проектам "Чернобыль: Зона отчуждения", "Глухарь", "Полицейский с Рублевки" и другим. Всего в проекте планируется 8 серий.

И именно 1 февраля канал представил тизер восьмисерийного киносериала "Перевал Дятлова" - трагическая гибель девяти туристов на Урале случилась в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В 2019 году, спустя 60 лет, существует много версий происшествия - вплоть до мистических. Илье Куликову удалось изучить закрытые материалы уголовного дела, заведенного 6 февраля 1959 года, и доследования, проводившегося в 2000-е годы. Доступ к ним долгое время был ограничен, так что сериал "Перевал Дятлова", как обещано, раскроет официальные выводы следствия и расскажет, что именно заставило группу студентов под руководством Игоря Дятлова срочно покинуть палатку и, оставив теплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

Практически все персонажи "Перевала Дятлова" - от участников похода до прокурора Василия Темпалова - реальные люди, и их биографии воссозданы в будущем фильме с документальной точностью. Вымышленным является лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин в исполнении Петра Федорова, и двое его приближенных. Действие киносериала развивается в двух временных пластах: нечетные серии рассказывают о работе следствия, четные раскрывают историю последнего похода Дятлова.

"Это был самый тяжелый опыт написания сценария в моей жизни, - признается Илья Куликов. - Помимо той части, где мы имеем дело с замерзшими трупами, была и другая - где ребята живые, настоящие. Для меня это было, как бесконечный кошмарный "день сурка": раз за разом я проживал с героями их последние дни, бежал по этому склону, замерзал, и все неизменно заканчивалось смертью. Я осознавал, что за каждым из персонажей скрываются настоящие люди, которые окончили на этом перевале свои только начавшиеся жизни. Но как автор был бессилен что-то изменить в этой истории, и это было самое тяжелое. Сегодня есть много разных, в том числе мистических теорий случившегося, но то, с чем реально пришлось столкнуться ее участникам, страшнее любых призраков или инопланетян".

Еще одной характерной чертой проекта стало то, что весь материал был снят на пленку - так работают сегодня многие авторы атмосферных и зрелищных сериалов: в частности, на пленку были отсняты новый сезон "Твин Пикса" Дэвида Линча, "Американская история ужасов", "Настоящий детектив", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие".

Продюсерами и режиссерами проекта выступили руководители канала ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, а операторами стали призер Берлинского кинофестиваля Павел Костомаров и Давид Хайзников ("Чернобыль: Зона отчуждения"). Съемки пилотной серии прошли в начале 2018 года в Мурманской области, в Хибинских горах и в заброшенном поселке Октябрьский.

Помимо Петра Федорова, в сериале снимались Мария Луговая, Иван Мулин, Максим Емельянов, Александр Метелкин, Андрей Добровольский, Алексей Кирсанов, Алексей Бардуков, Александр Коновалов, Владимир Симонов, Павел Ворожцов, Андрей Арзяев, Алексей Сергеев, Азамат Нигманов, Олег Васильков, Артем Семакин, Максим Костромыкин, Полина Чернышова.

Кстати

К 60-летию с момента трагедии на Северном Урале канал РЕН ТВ провел свое собственное расследование. В распоряжении телеканала оказался сенсационный документ, который, возможно, свидетельствует о том, что власти знали о случившемся еще до того, как туристов начали искать. Это значит, что Игорь Дятлов повел студентов вовсе не в обычный поход. Особое место в расследовании займет Семен Золотарев, самая загадочная жертва трагедии. При опознании тела были обнаружены странные татуировки, которых до этого момента не видел ни один из близких погибшего. Это породило версию о том, что настоящий Семен не только выжил, но и впоследствии оказался в Израиле.

Журналисты РЕН ТВ расскажут, кем же Семен был на самом деле, как он связан со спецслужбами, зачем отправился в горы вместе с Дятловым, и кто лежит в могиле вместо него. Расследование "Перевал Дятлова: оживший свидетель!" - на РЕН ТВ 2 февраля в 18:30.