Трамп назвал "пустой тратой времени" разговоры с демократами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о финансировании строительства барьера на границе с Мексикой являются пустой тратой времени, средств и энергии. Глава государства надеется воспользоваться своими полномочиями для урегулирования данного вопроса через две недели, а именно ввести 15 февраля режим ЧП для выделения средств без одобрения Конгресса.

"Я продолжу строить эту стену, она будет возведена", - сказал он в интервью изданию The New York Times. Между тем Трамп не стал говорить конкретно о том, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены.

Напомним, Трамп неожиданно уступил демократам и подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Однако если Белому дому и Конгрессу не удастся договориться до 15 февраля, то работа правительства снова может быть приостановлена. Глава Белого дома отметил, что сделку будет заключить непросто, так как обе партии очень неуступчивы.