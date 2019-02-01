Новости

На Камчатке появился первый мусороперерабатывающий завод 08:34
Международные спортивные игры "Дети Азии" на Сахалине поддержал МОК 08:12
Россия снова сократила вложения в госдолг США 08:10
Трамп назвал "пустой тратой времени" разговоры с демократами 07:48
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали ТРЦ 07:32
Россия снова сокращает вложения в американский госдолг 07:25
США и Китай достигли понимания в вопросах двусторонней торговли 07:10
В Японии зафиксирована рекордная заболеваемость гриппом 06:58
Госдеп США направит спецпредставителя в Сеул на переговоры с КНДР 06:34
Китай отметил "важный прогресс" в переговорах с США 06:18
В Чите четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" 06:01
США задержали на границе рекордную партию опиоидного препарата 05:57
Карантин во всех школах Якутска продлен по 8 февраля 05:52
Российские военные вручили продовольствие сирийским детям 05:41
В Чите двое детей погибли при пожаре 05:19
США обманули ОАЭ об угрозе столкновения с российским спутником 05:17
Ассанж попросил помощи у правозащитников ОАГ 04:54
В Греции за неделю грипп унес жизни 12 человек 04:23
Крупный пожар произошел в ангаре в подмосковной Балашихе 04:12
Минобороны: Разведку у границ РФ вели 23 летательных аппарата 03:41
В аэропорту Токио самолет съехал с рулежной дорожки из-за снега 03:08
Конгресс может запретить полный вывод войск из Сирии и Южной Кореи 02:56
США потребовали у Сирии 300 миллионов долларов за гибель журналистки 02:23
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы 01:42
На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов 01:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
01.02.2019 07:48
Рубрика: В мире

Трамп назвал "пустой тратой времени" разговоры с демократами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о финансировании строительства барьера на границе с Мексикой являются пустой тратой времени, средств и энергии. Глава государства надеется воспользоваться своими полномочиями для урегулирования данного вопроса через две недели, а именно ввести 15 февраля режим ЧП для выделения средств без одобрения Конгресса.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Керри: Трамп позорит страну на мировой арене

"Я продолжу строить эту стену, она будет возведена", - сказал он в интервью изданию The New York Times. Между тем Трамп не стал говорить конкретно о том, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены.

Напомним, Трамп неожиданно уступил демократам и подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля. Тем самым он прекратил самый длинный в истории Соединенных Штатов 35-дневный "шатдаун". Однако если Белому дому и Конгрессу не удастся договориться до 15 февраля, то работа правительства снова может быть приостановлена. Глава Белого дома отметил, что сделку будет заключить непросто, так как обе партии очень неуступчивы.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия снова сокращает вложения в американский госдолг
США обманули ОАЭ об угрозе столкновения с российским спутником
Ассанж попросил помощи у правозащитников ОАГ
Минобороны: Разведку у границ РФ вели 23 летательных аппарата
Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы