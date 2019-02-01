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Рубрика: В мире

Трамп назвал условие для вывода войск США из Афганистана

Соединенные Штаты готовы вывести свои войска из Афганистана, но только при условии достижения мирных договоренностей по урегулированию в стране. Об этом в четверг заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами.

Фото: AP Photo/Lee Jin-man
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Он отметил, что американский воинский контингент находится в Афганистане почти 19 лет, и впервые власти и талибы заговорили о заключении договоренности. "Посмотрим, что будет дальше, однако они ведут серьезные переговоры, и впервые для этого есть основания", - заявил Трамп, подчеркнув, что войска вернут домой, как только соглашение будет заключено, пишет ТАСС.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, заявил о достижении примерных договоренностей об урегулировании, однако талибы их пока не подтвердили.

Между тем, в начале января США пообещали вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, оставив  в этой стране ударные группы спецназа, которые будут проводить рейды против боевиков "Талибана" (запрещено в РФ) и террористической группировки "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В течение ближайших 8-12 месяцев планировалось вывести около семи тысяч американских военнослужащих.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан
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