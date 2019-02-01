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Трейлер: плохой кошкопес в "Тайной жизни домашних животных 2"

Новости
    01.02.2019, 12:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале IlluminationRus опубликован новый локализованный персонажный трейлер сиквела анимационного бестселлера "Тайная жизнь домашних животных".

Четвертый официальный ролик ленты носит подзаголовок "Уроки кошачьего этикета" и представляет собой вариацию "Вредных советов" Остера, но только в контексте питомцев.

Фото: youtube.com
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А именно: матерая Хлоя (в оригинале говорит голосом Лейк Белл) выступает здесь в качестве ментора, преподавая, как должна вести себя в домашней среде классическая кошка - как полнейшая эгоистическая стерва. При этом в качестве студента выступает свежий герой мультфильма - кавайный и явно умственно недалекий померанский шпиц Гиджет (Дженни Слейт).

Оригинальный трейлер (без перевода) - по ссылке.

Предыдущий трейлер, полный ужаса и паранойи, можно посмотреть здесь.

В кино - с 30 мая.

Первая "Тайная жизнь домашних животных" (The Secret Life of Pets) от студии Illumination Entertainment вышла в 2016 году, заработав 875 миллионов долларов при бюджете в 75.

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