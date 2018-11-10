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Вышел наполненный паранойей трейлер "Тайной жизни домашних животных 2"

НОВОСТЬ10.11.2018, 17:33
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IlluminationRus Фото: youtube.com/ IlluminationRus
Фото: youtube.com/ IlluminationRus

Еще до того, как были опубликованы предварительные данные бокс-офиса, стало ясно: сиквелу анимационной комедии "Тайная жизнь домашних животных" (2016) - быть. А цифры лишь это подтвердили: 875 миллионов мировых сборов при 75-миллионом бюджете.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Хью Джекман и Стивен Фрай в мультике "Недостающее звено"

"Тайная жизнь домашних животных 2" (The Secret Life of Pets 2) выходит на экраны 30 мая следующего года. А пока доступен сулящий радость первый локализованный трейлер картины - переполненный животной паранойей.

Поставил фильм дважды "Оскаровский" номинант Крис Рено, работавший на первой части, на серии "Гадкий я" и "Миньоны", а в режиссуре дебютировавший в 2006-м знаменитой короткометражкой "Не время для орехов" - "сольнике" саблезубой белки из "Ледникового периода".    

Озвучка части два - Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Кевин Харт, Лэйк Белл, Дэна Карви,  Ганнибал Бёресс, Бобби Мойнахан, Ник Кролл.

Ранее сообщалось, что обвиненный в серийном рукоблудии комик Луи Си Кей, чьим голосом говорил протагонист - терьер Макс, на волне скандала роли в сиквеле со срамом лишился.

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