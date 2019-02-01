В аэропорту Токио самолет съехал с рулежной дорожки из-за снега

В токийском аэропорту Нарита авиалайнер Boeing 787 японской компании Japan Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки. Инцидент произошел в пятницу утром, а спровоцировал его выпавший ночью снег.

Самолет прибыл в Токио из Нью-Дели. Во время движения, левая часть шасси попала на припорошенный снегом скользкий участок покрытия. По словам пилота, ему не удалось справиться с управлением лайнером, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.

На борту самолета находились 200 человек, никто не пострадал. После происшествия пассажиров доставили в терминал на автобусах, а лайнер отбуксируют с помощью спецтехники.