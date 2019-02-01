В Бразилии число жертв прорыва дамбы выросло до 110 человек

В Бразилии продолжает расти число жертв прорыва дамбы. По последним данным, катастрофа унесла жизни 110 человек и эти цифры, как считают в офисе гражданской обороны штата Минас-Жерайс, еще не окончательные. Еще более двухсот человек числятся пропавшими без вести.

"Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", - передает ТАСС слова Флавиу Годинью, официального представителя спасателей.

Напомним, что инцидент произошел 25 января: вблизи муниципалитета Брумадинью по неизвестным пока причинам разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи накрыли несколько зданий, хотя большую часть людей успели эвакуировать.

Горнодобывающая компания, которой принадлежала эта дамба, заявила о готовности закрыть десять имеющихся у нее аналогичных объектов.