Новости

Италия отказалась признать Гуаидо главой Венесуэлы 01:42
На Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов 01:14
Toyota начала производство новых Corolla для России 01:01
В Бразилии число жертв прорыва дамбы выросло до 110 человек 00:37
Трамп назвал условие для вывода войск США из Афганистана 00:37
В США самолет экстренно приземлился после попадания в него молнии 00:04
Вице-губернатора Ленобласти арестовали на два месяца 31.01.2019
В Госдуме призвали не признавать решение ЕСПЧ о выплате 10 млн евро Грузии 31.01.2019
Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ 31.01.2019
В Чечне умерла 130-летняя бабушка 31.01.2019
Самолет из России совершил вынужденную посадку в Одессе 31.01.2019
У Федора Емельяненко родилась пятая дочь 31.01.2019
В Венесуэле задержаны террористы, готовившие покушения на местных политиков 31.01.2019
Умерла актриса из "Операции "Ы" Валентина Березуцкая 31.01.2019
Трамп: Место и время встречи с Ким Чен Ыном определено 31.01.2019
Суд в Москве арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова 31.01.2019
Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа 31.01.2019
Работы над созданием сверхзвукового самолета могут начаться через 4 года 31.01.2019
Утверждена деловая программа Российского инвестиционного форума 31.01.2019
В Сараево российские хоккеисты сыграют первый матч с командой Чехии 31.01.2019
Проект о праве полиции сбивать дроны-нарушители внесли в Госдуму 31.01.2019
В Чечне приговорили члена банды Басаева к 14,5 годам колонии 31.01.2019
Беларусь сняла ограничения на число американских дипломатов 31.01.2019
Глава района в Зауралье подал в отставку после пожаров с семью погибшими 31.01.2019
СКА досрочно стал победителем дивизиона Боброва 31.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
01.02.2019 00:37
Рубрика: В мире

В Бразилии число жертв прорыва дамбы выросло до 110 человек

В Бразилии продолжает расти число жертв прорыва дамбы. По последним данным, катастрофа унесла жизни 110 человек и эти цифры, как считают в офисе гражданской обороны штата Минас-Жерайс, еще не окончательные. Еще более двухсот человек числятся пропавшими без вести.

"Число погибших на данный момент составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", - передает ТАСС слова Флавиу Годинью, официального представителя спасателей.

Фото: AP Photo/Andre Penner
В Бразилии число жертв прорыва дамбы увеличилось до 58 человек

Напомним, что инцидент произошел 25 января: вблизи муниципалитета Брумадинью по неизвестным пока причинам разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи накрыли несколько зданий, хотя большую часть людей успели эвакуировать.

Горнодобывающая компания, которой принадлежала эта дамба, заявила о готовности закрыть десять имеющихся у нее аналогичных объектов.

В мире Южная Америка Бразилия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15
Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов