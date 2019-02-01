В Греции за неделю грипп унес жизни 12 человек

По данным национального центра по контролю и профилактике заболеваний, в Греции растет заболеваемость гриппом, и увеличивается количество смертей от него.

Только за последнюю неделю жертвами гриппа стали 12 человек. Всего же в этом сезоне в Греции зарегистрировано уже 18 случаев гибели от лабораторно подтвержденного гриппа. Возраст умерших - от 25 до 90 лет, сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, причиной всех смертей стал вирус гриппа А, подтипы A(H1N1) и A(H3N2). Уточняется, что все погибшие относились к группам риска, которым рекомендуется сезонная вакцинация против гриппа.