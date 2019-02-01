В Японии зафиксирована рекордная заболеваемость гриппом

В Японии сейчас насчитывается более 2,2 миллиона больных гриппом. Такие данные в пятницу озвучило министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что в период с 21 по 27 января в стране на каждое лечебное учреждение в среднем приходилось свыше 57 заболевших гриппом. Эта цифра является рекордной с 1999 года, когда японский Минздрав начал вести подобную статистику. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.

В связи с эпидемией, медики призывают японцев как можно чаще мыть руки, носить защитные маски, а при повышении температуры – срочно обращаться в лечебные учреждения.

