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01.02.2019 13:38
Рубрика: Власть

В Кремле не получили послания Гуаидо

Текст: Кира Латухина
Послание венесуэльского парламентского спикера Хуана Гуаидо в Кремле пока не видели, но готовы прочитать. При этом в Москве подчеркивают - действующий президент Венесуэлы - Николас Мадуро.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА новости

"Все, что происходит в Венесуэле, - внутреннее дело Венесуэлы", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главное - оградить страну от вмешательства третьих государств", - заметил он.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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"Пока мы не получали каких-либо посланий, - сказал про письмо Гуаидо Песков. - Если оно поступит и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся".

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Гуаидо - спикер парламента, а не глава государства. "Мы не признаем этот его статус, - напомнил он. - Глава государства - господин Мадуро, который и правительство которого - наши партнеры в Венесуэле", - обозначил он.

"В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Попытка госпереворота в Венесуэле
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