В Кремле прокомментировали информацию о продаже золота Венесуэлы

Ни Кремль, ни правительство России не имеют отношения к продаже венесуэльского золота.

На вопрос о том, были ли какие-то переговоры с Москвой на этот счет, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему об этом не известно.

"В любом случае, это суверенное решение, суверенное право - тут нечего комментировать, это внутренние дела Венесуэлы", - заметил он, отвечая на вопрос о сообщениях про решение продать часть золота республики за рубеж, в частности, в ОАЭ.

На вопрос о том, видит ли Кремль роль России в процессе продажи венесуэльского золота, Песков ответил отрицательно. "Нет. Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют; и я не располагаю никакой информацией о том, что кто-то здесь имел бы к этому отношение", - заключил он.