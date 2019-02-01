В Кремле рассказали о перспективах ДРСМД

В Кремле не сомневаются, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности - решение Вашингтон уже принял. Хотя уведомления пока не было, в Москве не сомневаются - оно поступит.

"Дело идет к тому, что 2 февраля, по идее, мы должны получить некое уведомление от США и уже потом будем ориентироваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом нежелание американцев слышать какие-либо доводы, нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно", - отметил Песков.

"К нашему сожалению, в предстоящие дни, скорее всего, начнется реализация этого решения", - заметил представитель Кремля. "Там же процесс выхода прописан в одной из статей", - добавил он.