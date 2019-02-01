В МИД РФ обсудили ситуацию в Венесуэле с послами стран Латинской Америки

Директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин обсудил в пятницу ситуацию вокруг Венесуэлы с главами представленных в Москве дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В опубликованном в пятницу сообщении отмечается, что в ходе открытого и доверительного разговора послам была подтверждена позиция России о недопустимости силового вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Подчеркнута вредоносность санкционного давления на Каракас и важность решения стоящих задач путем мирного диалога.