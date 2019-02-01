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01.02.2019 22:46
Рубрика: Власть

В МИД РФ отметили голословность критических комментариев США

В российском МИД обратили внимание на "новый всплеск абсолютно голословных критических комментариев со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения". В ведомстве отметили нарочито менторскую манеру подачи позиции Вашингтона и склонность к "вольной компиляции своих домыслов".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Рассматриваем такие американские "заходы" как сугубо пропагандистский трюк, который США используют в попытке убедить мировое сообщество в том, что только их действия могут быть оправданны, так как они якобы нацелены на укрепление мира и безопасности, - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД РФ. - Мы с этим не согласны".

Причиной этого в дипломатическом ведомстве сочли "реальное и весьма серьёзное ослабление позиций США на международной арене" и связанный с этим страх "быть уличённым и разоблачённым в предпринимаемых самими американцами шагах по демонтажу системы международно-правовых договорённостей".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
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