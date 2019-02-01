В Минсельхозе рассказали о ценах на свинину в 2019 году

Минсельхоз ожидает, что рост цен на свинину в 2019 году не превысит инфляцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с положительной динамикой в отрасли, Минсельхоз ожидает, что цены на свинину в 2019 году останутся на стабильном уровне, не превышающем инфляцию", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Минсельхоза, на 31 января 2019 года, средневзвешенная цена производителей на свиней (в живом весе) снизилась на 9,1 процента по сравнению с декабрем 2018 года и составила 99,23 тысячи рублей за тонну без НДС.

В дальнейшем стабилизировать цены на продукт будет рост производства. По предварительным прогнозам Минсельхоза, в этом году производство свиней на убой в живом весе увеличится на 4 процента по сравнению с прошлым годом и составит около 5 миллионов тонн.

Положительная динамика производства будет поддерживаться за счет реализованных в 2017 - 2018 годах инвестиционных проектов с господдержкой. В результате, все потребности России в свинине будут обеспечены до 2022 года включительно даже с учетом увеличения экспорта, отметили в Минсельхозе.