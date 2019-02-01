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01.02.2019 17:59
Рубрика: Культура

В Москве во второй раз вручат премию "Восток-Запад. Золотая арка"

Текст: Сусанна Альперина
Международная кинематографическая премия "Восток-Запад. Золотая арка" "пошла на второй сезон" - в 2019 году она будет вручаться во второй раз. Сегодня в Конфедерации Союзов кинематографистов прошла пресс-конференция, посвященная этому событию, в которой приняли участие Председатель правления кинопремии, писатель, драматург, режиссер Рустам Ибрагимбеков, продюсер "Арки" Фатима Ибрагимбекова и заместитель арт-директора премии Константин Шавловский. Прежде всего - была объявлена дата и место проведения "Золотой арки": 14 апреля 2019 года награды вручат в театре Et cetera.
Фото: Константин Завражин/РГ
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Затем Рустам Ибрагимбеков отметил, что особая гордость кинопремии - представительное авторитетное жюри, в которое в этом году вошли 23 ведущих киноведа и кинокритика из 14 стран мира. Подробно с составом жюри можно ознакомиться на сайте, отметим только, что из наших соотечественников в нем представлены, например, небезызвестные Алена Шумакова и Николай Никитин, которые много делают для продвижения российского кино за рубежом. А основной частью пресс-конференции стало объявление лонг-листа кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка", в который вошло 37 фильмов. Из картин, что произведены в нашей стране - это "Айка", режиссер Сергей Дворцевой (Россия, Германия, Польша, Казахстан, Китай), "Война Анны" - Алексей Федорченко (Россия), "Глубокие реки" - Владимир Битоков (Россия), "Довлатов" - Алексей Герман-мл. (Россия, Польша, Сербия), "Лето", - Кирилл Серебренников (Россия), "Сердце мира" - Наталья Мещанинова (Россия, Литва), "Спитак" - Александр Котт (Армения, Россия), "Сулейман-гора" - Елизавета Стишова (Кыргызстан, Россия), "Человек, который удивил всех" - Наталья Меркулова и Алексей Чупов (Россия, Эстония, Франция), "Хрусталь" - Дарья Жук (Белоруссия, США, Германия, Россия), "Царь-птица" - Эдуард Новиков (Россия). Из фильмов других стран на "Золотую арку" претендуют такие, как "Дикая груша" - Нури Бильге Джейлан (Турция, Франция, Германия, Болгария, Швеция), "Закат" - Ласло Немеш (Венгрия, Франция), "Ласковое безразличие мира" - Адильхан Ержанов (Казахстан, Франция), "Намме" - Заза Халваши (Грузия), "Не забудь меня" - Рам Нехари (Израиль, Франция, Германия), "Лицо" - Малгожата Шумовска (Польша), "Холодная война" - Павел Павликовский (Польша, Великобритания, Франция) и другие. Полный список номинатов также можно посмотреть на сайте премии (по ссылке - выше).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, что премия "Золотая арка" учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при поддержке Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ. А в 2019 году премия получила поддержку Фонда Президентских грантов, как социально значимый проект.

"Аналогов премии "Золотая арка" в мире нет, как нет аналога этому удивительному пространству, где Восток встречается с Западом, а Европа - с Азией. Мы строим мост, арку, которая соединяет эти два космоса в месте их встрече. В фокусе премии - кинематограф тех стран, где встречаются, переплетаются восточный и западный менталитет. Это соединение в каждой из выбранных нами стран чувствуют и переживают по-разному. Амбиция "Золотой арки" состоит в том, чтобы увидеть это культурное многообразие смыслов и образов как одно культурное множество. Осознавая и чувствуя наши различия, сегодня нам всем как никогда важно увидеть общность этого нашего пограничного опыта: жизни на перекрестье миров, который нас по-настоящему объединяет", - говорит Рустам Ибрагимбеков.

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