В посольстве РФ прокомментировали очередной запрет "России РТР" в Латвии

Слушаю в компании любителей мультфильмов хорошо знакомый голос Михаила Боярского и незамысловатую песню злого пирата, который ненавидит добрые дела, а "навидит", как все помнят, черные делишки. А рефреном из мультика доносятся слова: "Чтобы такого сделать плохого!?". А достаточно переключить приемник на рижский телеканал, чтобы убедиться в том, что в латвийской столице за ответом не "заржавеет" уже 2 февраля.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации на своем заседании еще накануне принял решение на три месяца запретить ретрансляцию и распространение программ российского телеканала "Россия РТР" на территории этой прибалтийской республики. Нарушения цензорами из страны Евросоюза констатированы в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".

"Очередной запрет на ретрансляцию российского телеканала в Латвии - не только проявление недобросовестной конкуренции в медийном бизнесе, но и большая "пощечина" Свободе слова!", - отреагировали на это решение в российской дипломатической миссии в латвийской столице.

Кстати, ранее руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, комментируя ограничение на трансляцию в Латвии телеканала "Россия РТР", заявил, что это "является попыткой цензуры, однако зрители телеканала все равно найдут возможность его смотреть, поскольку есть интернет, а многие покупают спутниковое ТВ".

По его словам, это происходит не в первый раз - "РТР Россия" уже лишали латвийского эфира на полгода в 2016 году - и, как правило, претензии латвийской стороны касаются не новостных выпусков, а ток-шоу, в которых, по их мнению, некорректно освещаются те или иные события. Правда, сформулировать более существенные резоны ценители и знатоки европейской "свободы слова" до сих пор оказались не готовы.