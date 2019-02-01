В России проиндексирован ряд социальных выплат

С 1 февраля в России проиндексированы на 4,3 процента некоторые социальные выплаты. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Индексация происходит ежегодно 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции. В 2018 году индексация составила 2,5 процента.

Из постановления правительства следует, что с сегодняшнего дня увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают больше 15 миллионов федеральных льготников (включая инвалидов, ветеранов боевых действий, героев СССР, России, соцтруда, а также граждан, подвергшихся воздействию радиации). В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 459 миллиардов рублей.

Также на 4,3 процента индексируется набор соцуслуг, предусмотренный единой денежной выплатой. Он выдается в натуральной или денежной форме (во втором случае с 1 февраля 2019 года это 1121,42 рубля в месяц). Набор соцуслуг включает предоставление лекарств, медизделий, продуктов лечебного питания, а также путевки на лечение для профилактики основных заболеваний и проезд к месту лечения и обратно.

Кроме того, с 1 февраля индексировано пособие на погребение, выплачиваемое родственникам умершего неработающего пенсионера. С сегодняшнего дня оно составляет 5946,47 рубля.