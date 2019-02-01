В Россию запретили ввозить верблюдов из Германии

Россельхознадзор обратил внимание на болезнь блютанг, распространившуюся в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальце и Сааре. Теперь из этих регионов нельзя ввозить в Россию крупный рогатый скот, цирковых животных, а также верблюдов и других представителей семейства, в частности, лам и альпак. Под ограничение попала также сперма ряда животных-производителей.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Германии по болезни блютанга с 31 января 2019 года вводятся временные ограничения", - пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее ведомство наложило аналогичный запрет на поставки из земли Баден-Вюртемберг, напоминает РИА Новости.

Выращивают ли в этих немецких землях столь экзотических для западной Европы животных, в Россельхознадзоре не уточнили.