В Совфеде рассказали об ответе России на выход США из ДРСМД

Выход США из Договора по ракетам малой и средней дальности (ДРСМД) развяжет России руки, и Москва примет ответные меры для обеспечения своей безопасности, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Госдепартамент США в пятницу может объявить о приостановке участия в договоре и начале процесса выхода из него.

Владимир Джабаров считает, что США уже де-факто вышли из ДРСМД. "Теперь мы должны думать о собственной безопасности, принимать для ее обеспечения ответные эффективные меры. По сути, у России уже тоже "развязаны руки", - заявил он РИА Новости.

Он также полагает, что США уже ведут разработки и внедрение запрещенных ДРСМД вооружений, способных угрожать безопасности России.