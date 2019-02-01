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Рубрика: В мире

В США самолет экстренно приземлился после попадания в него молнии

В аэропорту Лос-Анджелеса экстренную посадку совершил самолет американской авиакомпании JetBlue, передает ТАСС. Причиной нештатного приземления стало, по всей видимости, попадание молнии в корпус воздушного судна.

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К счастью, никто при этом не пострадал и самолет с 153 пассажирами на борту благополучно сел на специально освобожденную для него полосу.

О том, насколько опасным было случившееся происшествие, говорит тот факт, что 1967 году аналогичное попадание молнии в пассажирский самолет привело к гибели воздушного судна и всех людей на борту.

В мире США
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