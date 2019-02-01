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01.02.2019 23:15
Рубрика: В мире

Венесуэла поможет Кубе справиться с последствиями торнадо

Венесуэла готова помочь Кубе в ликвидации последствий обрушившегося на остров торнадо, заявил глава МВД этой южноамериканской страны Нестор Ревероль. Напомним, что стихия разрушила полностью или частично более тысячи домов на Кубе, а число пострадавших исчисляется сотнями.

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"После того, как на нашем братском острове Кубе прошел торнадо, нанесший серьезный ущерб, президент Николас Мадуро направил специальную технику для помощи в расчистке дорог и материалы для строительства и восстановления домов", - передает РИА Новости слова Ревероля.

Напомним, что на прошлой неделе часть стран региона выразили поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя временным президентом страны. Официальная Гавана при этом поддержала действующего президента страны Николаса Мадуро.

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