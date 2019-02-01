Видео: 5 главных признаков гриппа и как уберечься от него

Январь и февраль традиционно являются месяцами, когда начинает возрастать риск заболевания гриппом. Как сообщила на днях глава Роспотребнадзора Анна Попова, число регионов России, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена, увеличилось с 13 до 23. В Москве уровень заболеваемости пока ниже эпидпорога, несмотря на прогнозируемый рост.

Грипп от простой простуды отличается тем, что обычно начинается внезапно и остро. Возбудители гриппа - вирусы типов А и В - агрессивны и быстро размножаются. Инкубационный период заболевания составляет около двух суток.

Главный признак заболевания – резкое повышение температуры, вплоть до 40 градусов. При этом наблюдается головная боль. К другим основным признакам относят боль в мышцах и суставах, жар, перемежающийся с ознобом; начинают болеть и слезиться глаза. Вслед за этим развиваются насморк, боль в горле, наступает общая "разбитость".

В группе повышенного риска - дети, пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Грипп у них может приводить к пневмонии, обострению заболеваний сердца. Но и молодым и, казалось бы, крепким людям осложнения тоже могут грозить, особенно если они занимаются самолечением.

Медики настойчиво советуют не переносить грипп на ногах. Но в поликлинику самому не стоит идти, чтобы не заразить окружающих. Если есть подозрение на грипп, вызывайте врача на дом. Стоит помнить, что грипп страшен именно своими осложнениями, перечень которых обширен. Он может вызвать не только воспаление легких, но и гайморит, менингит, осложнения со стороны почек и нервной системы.

Единственно надежное средство избежать болезнь или хотя бы сделать так, чтобы она проходила в более мягкой форме - это вакцинация. Но проходить ее лучше всего в октябре-ноябре. Вирусы гриппа видоизменяются, поэтому прививаться необходимо каждый год.

Не секрет, что заражение обычно происходит при контакте с больными людьми. Вирусы, которые выделяются при кашле или чихании, могут оседать на поручнях в транспорте, дверных ручках и денежных купюрах. Когда человек чихает, то прикрывает рот рукой, а потом берется ею за все подряд - и получается, заражает других. Свою активность на предметах вирусы сохраняют в течение трех часов. Поэтому чтобы обезопасить себя от инфекций, надо чаще мыть руки.

Рекомендуется также использовать одноразовые платки и салфетки, дезинфицирующие гели. Если платка нет, кашляйте не в ладонь, а в сгиб локтя. Не забывайте проветривать помещения.

Профессор-оториноларинголог Михаил Лейзерман советует людям с хроническими заболеваниями уха, горла, носа перед выходом на улицу смазывать нос, например, оксолиновой мазью. Обязательно надо надевать головной убор.

Из других советов – горячий чай с лимоном, горячее молоко с боржоми и медом, противовирусные препараты. Уберечься от хвори помогает витамин С. Он содержится во многих овощах и фруктах, в том числе в цитрусовых, киви и клубнике.

Правила профилактики гриппа от Роспотребнадзора

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе - начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом, с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.