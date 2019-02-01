Вопрос о строительстве БелАЭС излишне политизирован в Литве

Сооружение первенца белорусской атомной энергетики, пуск которого намечен на конец текущего года, излишне политизирован официальным Вильнюсом, полагает посол РБ в этой прибалтийской республике Александр Король. Накануне завершения миссии в Литве он дал интервью местному еженедельнику.

Причем, по словам посла, "данный вопрос существенным образом влияет и на развитие двусторонних отношений. Многие политики и руководители ведомств опасаются визитов в Минск, избегают показывать свое позитивное отношение к соседям. Бизнесмены предпочитают не афишировать инвестиции в экономику Беларуси и зачастую вынуждены оправдываться за ведение бизнеса в нашей стране".

Звучащие в Литве необоснованные претензии к проекту БелАЭС в Островце, по мнению дипломата, как и громкие призывы остановить строительство, напоминают мелодию заезженной пластинки. "Литовская сторона по-своему интерпретирует итоги работы международных миссий, порою, не соглашаясь с выводами авторитетных международных экспертов", - с сожалением констатировал он.

Вместе с тем Александр Король дал понять, что столь неконструктивной позиции в отношении атомной энергетики Беларуси придерживается исключительно Литва. Остальные страны-соседи данную позицию не разделяют и придерживаются более прагматичного подхода, в том числе, по вопросу приобретения электроэнергии.

Показательна в данном случае и статистика, обратил внимание дипломат.

В истекшем году, например, Вильнюс закупил в Беларуси электроэнергии на сумму 50 млн евро - примерно 1 млрд квт/час. Это в 8,5 раза больше, чем годом ранее. "Все это говорит лишь о том, что в таких важных для государства вопросах популизм неуместен. Запасной вариант должен быть всегда", - считает дипломат. Он выразил уверенность в том, что этот "острый вопрос снимется с повестки двусторонних отношений, а в самой Литве возобладают прагматичные подходы".

Беларусь, в очередной раз напомнил посол, в полном объеме выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ и европейскими организациями по ядерной безопасности.

Ведь в том, чтобы АЭС строилась с соблюдением технологии и соответствовала абсолютно всем критериям безопасности, в первую очередь заинтересованы именно мы сами", - резюмировал Король.