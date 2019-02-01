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01.02.2019 18:48
Рубрика: Культура

Вышел официальный трейлер военного триллера Павла Лунгина "Братство"

Текст: Сусанна Альперина

15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. К этой дате приурочен и новый фильм Павла Лунгина "Братство".

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Ранее было объявлено, что картина выйдет в широкий прокат 9 мая 2019 года. А сегодня представлен официальный трейлер фильма.

В основе новой работы Павла Лунгина лежат реальные события, которые произошли в 1988 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило "не бросать своих".

Фото: Предоставлено ТВ-3
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"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий тридцатилетней давности, и отчетливо показывает, что на войне - особенно, если эта война вот-вот закончится - никогда ничего не идёт по плану", - говорится в аннотации картины "Братство".

Оператор фильма - Игорь Гринякин. В ролях: Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Александр Кузнецов, Роман Колотухин, Михаил Кремер, Кирилл Ермичев и другие.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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