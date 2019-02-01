Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом

На YouTube опубликован трейлер новой драмы дважды лауреата премии "Оскар" Педро Альмодовара - самого значительного режиссера Испании и одного из самых уважаемых в современном мировом кино в принципе.

Картина называется "Боль и слава" (Dolor y gloria), сценарист - также Альмодовар.

В ролях: Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Сесилия Рот ("Все о моей матери", "Нескромное обаяние порока"), Асьер Эчеандиа ("Секс, вечеринки и ложь"), Леонардо Сбараглиа ("Дневники нимфоманки"), Суси Санчес ("Кожа, в которой я живу").

В новой работе испанец вдохновлялся драмой Феллини "Восемь с половиной". В центре истории - стареющий режиссер Сальвадоре Мало (Бандерас), "который оглядывается на свою жизнь и вспоминает самых значимых людей в ней". В частности - женщин.

Отмечается, что последний раз Крус и Бандерас работали у 69-летнего Альмодовара в 2013 году - на комедии "Я очень возбужден" (Los amantes pasajeros), куда зашли на камео.

Премьера "Боли и славы" - 22 марта.