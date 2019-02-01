У собкора "РГ" в Сеуле Олега Кирьянова вышла книга о Корее

Про Корею - как Южную, так и Северную - мы все слышали хоть что-нибудь, но немногие могут похвастаться глубоким знанием этих стран. Возможно, данную проблему поможет решить вышедшая на днях книга "Корея", автором которой является собственный корреспондент "Российской газеты" в Сеуле Олег Кирьянов.

Основу книги составили журналистские репортажи и отчеты о различных командировках нашего собкора, которые он подготовил за время своей работы на Корейском полуострове. Большинство этих статей были в том или ином виде опубликованы в "РГ" и охватывают период с 2005 года по настоящее время.

Книга позволяет увидеть корейскую нацию в самые разные моменты - как больших успехов и триумфов, так и кризисов, трагедий. Репортажи рассказывают о самых разных эпизодах - Олимпиаде в Пхенчхане, трагедии с паромом "Севоль", подготовке корейских офицеров, о буднях жизни местных рыбаков, об особенностях жизни Северной Кореи. Это не попытка раскритиковать или, наоборот, разрекламировать Корею, а показать, как протекает жизнь на Корейском полуострове, где, как отмечает автор, "всё очень быстро меняется и никогда не бывает скучно".

В книге собраны репортажи как про Южную, так и Северную Корею, позволяя оценить, а иногда и сравнить, как живут корейцы в таких двух разных государствах. Отдельная часть посвящена "российскому углу", затрагивая подчас очень неожиданные аспекты российско-корейских отношений и связей.

Автор является профессиональным корееведом и занимается изучением Страны утренней свежести уже почти 30 лет, из которых 16 прожил в Южной Корее, при этом регулярно посещает и КНДР. В настоящий момент Олег Кирьянов продолжает работать в качестве собкора "РГ" в Корее. Презентация книги "Корея" состоится 2 февраля в Московском Доме Книги на Новом Арбате.