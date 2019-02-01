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01.02.2019 20:25
Рубрика: Власть

Захарова пообещала скорый ответ на выход США из ДРСМД

Текст: Иван Карташов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявила в пятницу глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - это часть американской концепции по снятию с себя обязательств в различных международно-правовых сферах", - заявила Захарова, выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отдельно обратила внимание, что вопрос на самом деле не к России и не к Китаю. Дело в США и их стратегия по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, а госсекретарь США Майк Помпео выставил России очередной ультиматум: Москва должна вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению условий договора в течение полугода, а также уничтожить нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование. В противном случае США официально денонсируют договор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД Россия и США
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