Захарова пообещала скорый ответ на выход США из ДРСМД

Москва оставляет за собой право на ответную реакцию и меры в связи с выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявила в пятницу глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - это часть американской концепции по снятию с себя обязательств в различных международно-правовых сферах", - заявила Захарова, выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отдельно обратила внимание, что вопрос на самом деле не к России и не к Китаю. Дело в США и их стратегия по снятию с себя международно-правовых обязательств в различных сферах.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода Вашингтона из ДРСМД, а госсекретарь США Майк Помпео выставил России очередной ультиматум: Москва должна вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению условий договора в течение полугода, а также уничтожить нарушавшие ДРСМД ракеты, пусковое установки и связанное оборудование. В противном случае США официально денонсируют договор.