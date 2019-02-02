Добыча нефти в России выросла на 3,9 процента

Более 48 миллионов тонн нефти было добыто в России в январе, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

Таким образом, по сравнению с январем прошлого года российские компании увеличили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,9 процента. В сутки, в среднем, добывается 11,38 млн баррелей.

При этом в первом полугодии нынешнего года в рамках сделки ОПЕК+ производство нефти должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки.

В прошлом году в России было произведено 555,84 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,6 процента больше по сравнению с 2017 годом. В среднем в сутки добывалось 11,16 млн баррелей.