Два человека пострадали при стрельбе в Северной Ирландии

Два человека получили ранения в результате стрельбы в двух разных местах города Лондондерри.

Полиция не сообщает подробностей. Известно только, что пострадавшие - двое мужчин. Пули попали им в ноги, передает РИА Новости со ссылкой на издание Belfast Telegraph. По словам очевидцев, выстрелы раздались в районе Беллимагроарти примерно в 8 вечера.

Напомним, 19 января в Лондондерри рядом со зданием суда взорвался автомобиль. Полиция успела эвакуировать людей после поступления информации о бомбе. В результате взрыва никто не пострадал. Ответственность за произошедшее взяла на себя североирландская террористической группировка.