"Дженис" из "Друзей" рассказала, как придумала свой жуткий смех

Американская актриса-комик Мэгги Уилер, в первую очередь известная по роли Дженис - проклятия Чендлера из "Друзей", от которого он долгое время не мог избавиться, поделилась забавным фактом о своем прославленном персонаже.

В беседе с Эммой Барнетт на BBC Radio 5 Live Мэгги призналась, что при создании своего жуткого хохота, который каждый раз обескураживал и шокировал героев ситкома, ее вдохновили анимационный дятел Вуди, дельфин Флиппер, в которого, при признанию Мэгги, она была влюблена, и Арнольд Хоршак - персонаж американского ситкома семидесятых "Добро пожаловать назад, Коттер" (Welcome Back, Kotter). Который тоже похохатывал довольно часто, характерно и крайне раздражающе.

По словам Уилер, про изложенный факт до текущего момента знали буквально пара человек. При этом актриса не уточнила, известно ли ей, что знаменитый крик оригинального Тарзана был изготовлен приблизительно по такому же принципу - там три человека тянули каждый свою ноту.

Мэгги Уиллер родилась в 1961 году в Нью-Йорке. На экране - с начала восьмидесятых. Снялась в фильмах и сериалах "Как в кино", "Сайнфелд", "Секретные материалы", "Новые приключения Бэтмена", "Ловушка для родителей", C.S.I., "Все любят Рэймонда", "Как я встретил вашу маму", "Блудливая Калифорния", "Умерь свой энтузиазм", "Бесстыдники".