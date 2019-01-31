Бен Аффлек официально больше не Бэтмен

Американский актер, режиссер и сценарист, обладатель "Оскара" Бен Аффлек не вернется к роли Бэтмена / Брюса Уэйна в новом фильме про одного из самых прославленных и известных супергероев в истории жанра.

Об этом пишет Deadline. Плюс подтверждение информации есть и в официальном Twitter актера, где он заверяет, что вместе со всеми будет теперь ждать 25 июня 2021-го года, когда должен выйти новый Бэтмен-фильм от Мэтта Ривза ("Монстро", последние два фильма франшизы "Планета обезьян", ремейк "Впусти меня"). Рассказывающий о молодом Брюсе Уэйне и, по словам режиссера, запланированный к решению в нуар-стилистике.

Кто именно сыграет молодого Человека - летучую мышь, пока неизвестно: кастинг идет.

Напомним: Аффлек сыграл Бэтмена в картинах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года и "Лига справедливости" 2017-го. И когда в Warner заговорили о новом "сольнике" Бэтмена, предполагалось, что его сыграет именно Аффлек. А также напишет сценарий и срежиссирует.

По информации издания, в настоящее время Бен занят на драматическом триллере по роману Кейт Элис Маршалл "Я все еще жива" (I Am Still Alive), где играет главную мужскую роль - отца протагонистки, и выступит продюсером.

Ранее сообщалось, что Бен впал во вселенские скорби и вновь стал мемом.