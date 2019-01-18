Фото и видео: Унылый Бен Аффлек снова стал мемом

46-летний "оскаровский" лауреат, актер, сценарист, продюсер и режиссер, жизнь которого последние годы, несмотря на все регалии, не сахар, с успехом продолжает отстаивать право быть самым унылым типом в Голливуде.

Напомним: не так давно глубоко загрустивший Бен уже становился топовым мемом.

И вот свежая подпитка: снимки и видео, на которых Аффлек ведет дочь к машине, воплотив на лице своем всю скорбь мира, немедленно расползлись по Сети с энергией матёрого вируса.

Бен Аффлек на первых кадрах со съёмок экранизации моей жизни pic.twitter.com/4n6hI2AKX0 — Константин Тростенюк (@Origin_SG) 17 января 2019 г.

При этом ряд пользователей отмечают, что абсолютно солидарны с актером по части самочувствия и мироощущения.

Ранее сообщалось, что Бен оказался пророком.