Фото и видео: Унылый Бен Аффлек снова стал мемом

46-летний "оскаровский" лауреат, актер, сценарист, продюсер и режиссер, жизнь которого последние годы, несмотря на все регалии, не сахар, с успехом продолжает отстаивать право быть самым унылым типом в Голливуде.
Напомним: не так давно глубоко загрустивший Бен уже становился топовым мемом.
И вот свежая подпитка: снимки и видео, на которых Аффлек ведет дочь к машине, воплотив на лице своем всю скорбь мира, немедленно расползлись по Сети с энергией матёрого вируса.
Бен Аффлек на первых кадрах со съёмок экранизации моей жизни pic.twitter.com/4n6hI2AKX0— Константин Тростенюк (@Origin_SG) 17 января 2019 г.
При этом ряд пользователей отмечают, что абсолютно солидарны с актером по части самочувствия и мироощущения.
Настроение: Бен Аффлек pic.twitter.com/ubHPMBoJZk— Пьяный Твиттер (@drunktwi) 19 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что Бен оказался пророком.
Папарацци могут фотографировать кого угодно, но Бен Аффлек всегда будет описывать тебя точнее всех остальных pic.twitter.com/uue8hvzfeN— блудный сын 🌙 (@QUIZN_K) 15 января 2019 г.