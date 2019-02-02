Иран показал новую баллистическую ракету дальнего действия

Военные Ирана представили широкой общественности новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", названную в честь одноименного города в иранской провинции Хузестан. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Демонстрация нового вида вооружений состоялась на выставке достижений местного ВПК в Тегеране, посвященной 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции.

#Iran unveiled surface-to-surface cruise missile dubbed #Hoveyzeh that is manufactured by Defense Ministry’s Aerospace Industries Organizationhttps://t.co/vVjOpRaviE pic.twitter.com/C1LpQuMgxy — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 2, 2019

На презентации министр обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами рассказал, что ракета была разработана специалистами иранской оборонной компании Aviation Industries Organization, и дальность ее полета составляет более 1350 километров. Ракета способна летать на малых высотах и имеет высокую точность поражения целей.

США и ряд стран Евросоюза заявляют, что развитие Ираном ракетной программы подрывает региональную безопасность. В Тегеране подчеркивают, что ракетно-космические разработки страны носят исключительно оборонительный характер.