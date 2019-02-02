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02.02.2019 09:35
Рубрика: Экономика

Крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы введут в России

Текст: Игорь Зубков
Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Он считает необходимым наделение Росстандарта соответствующими контролирующими полномочиями.

Фото: iStock
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Такие предложения будут направлены в ближайшее время в правительство, они были поддержаны госкомиссией по противодействию контрафакту на рынке, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять, - сказал Абрамов. - Когда в 2018 году (в результате введения оборотных штрафов. - Прим. ред.) средний штрафной чек на топливном рынке вырос с 60 тысяч до 560 тысяч рублей, это заставило многих владельцев АЗС задуматься, стоит ли нарушать в принципе. При этом доля некондиционного топлива снизилась на рынке в два раза. Мы лишний раз убедились: до тех пор, пока санкции не привязаны к выручке, неадекватно низкие штрафы не могут исправить ситуацию коренным образом. Особенно в условиях жестких ограничений для контролирующих органов, которые сейчас установлены. Мы не так часто вмешиваемся в хозяйственную деятельность на рынке, чтобы при этом еще гладить нарушителя по голове и говорить: ты, мол, штраф в 10 тысяч заплати, и мы больше к тебе претензий не имеем".

Сейчас производитель некачественной продукции фактически ничем не рискует, ставя на нее знак ГОСТ.

В Национальной системе сертификации, которая гарантирует соответствие заявленному ГОСТу (в этой системе испытания проводят лаборатории Росстандарта), зарегистрировано за полтора года ее существования около тысячи наименований продукции. Ее производители, по словам Абрамова, "держат марку": проверки (по условиям НСС по каждому наименованию они проходят не реже раза в год) не выявили нарушений.

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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