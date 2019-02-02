Кто стал союзником Прометея накануне II Европейских игр

После того, как Прометей, один из бессмертных титанов греческой мифологии, вручил людям небесный огонь, человечеству потребовалось немало сил, чтобы сохранить этот божественный дар. В спор с мифами и легендами древней культуры решили вступить активисты Белорусского союза молодежи, которые, выражаясь терминологией XXI века, уже проводят кастинг среди кандидатов в хранители огня II Европейских игр.

В национальном доме молодежи, сообщает БЕЛТА, состоялась встреча секретариата БРСМ с представителями Дирекции II Европейских игр 2019 года, на которой шла речь о наборе волонтеров в службу хранителей огня спортивных состязаний, которые стартуют летом текущего года в белорусской столице.

"Для нас эта встреча стала очередной возможностью сверить часы, оценить готовность к мультиспортивному событию и посмотреть, где союз молодежи как партнер европейского спорта может оказать содействие", - заявил молодежный лидер Дмитрий Воронюк. Как уже сообщал "СОЮЗ", факел "Пламя мира" будет зажжен 3 мая в Риме, а в Беларусь прибудет 11 мая.

"Студенческие активисты с 12 мая будут сопровождать эстафету огня по территории Беларуси", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ. Факел спортивного единства отправится на 50 дней по всем регионам синеокой. Известные спортсмены, общественные деятели, представители науки и культуры будут нести бессмертный огонь Прометея. А апофеозом события станет вынос пламени на церемонию открытия состязаний 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске.

По информации Воронюка, на спортивном форуме Европы будут работать десять студенческих сервисных отрядов. Они формируются на базе штабов при первичных организациях союза молодежи. "Мы очень рады, что в большой и дружной волонтерской команде II Европейских игр будут работать и наши волонтеры, которые могут стать активными помощниками гостей и участников спортивного форума", - сказал он.

Кроме того, под эгидой Минской городской молодежной организации на базе многофункционального спортивного комплекса "Чижовка-Арена" создан фан-клуб "Вперед, столица!" для поддержки белорусских спортсменов во время соревнований. В него вошли представители учреждений высшего и среднего специального образования всех районов столицы РБ.

У молодых людей еще есть возможность подать заявку и зарегистрироваться на официальном сайте европейской олимпиады. Основное требование к кандидатам, по словам молодежного лидера, - владение иностранными языками, желание и умение работать в команде и коммуникабельность. Естественно, все волонтеры пройдут необходимый инструктаж и обучение. Стало известно, что поскольку игры выпадают на время сессии, волонтерам перенесут срок сдачи зачетов и экзаменов, а иногородним студентам выделят места в общежитиях.

Будет уместным напомнить, что II Европейские игры пройдут в белорусской столице 21-30 июня. В ее программе - соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. На форуме соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. А всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более четырех тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.