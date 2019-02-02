Лавров предсказал усугубление положения в сфере ядерного разоружения

Решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) усугубляет положение в сфере ядерного разоружения и стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, американцы объявили о приостановке своего участия в ДРСМД, о начале процедуры официального выхода из договора и объявили, что не будут считать себя связанными обязательствами по этому документу.

По всей вероятности, США будут производить ракеты в дополнение к тем НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам), которые уже санкционированы в текущем бюджете, добавил Лавров.

"Эта ситуация, конечно, усугубляет положение, сложившееся за последние годы в целом в сфере ядерного разоружения, стратегической стабильности", - не сомневается глава МИД РФ.

Сергей Лавров также подчеркнул, что США утратили интерес к консультациям по заключению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Напомним, для вступления ДВЗЯИ в силу необходима ратификация его 44 государствами. Пока документ ратифицировали только 36 стран, включая Россию, Великобританию и Францию. Договор не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран.