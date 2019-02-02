Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны военные учения

О проведении в Венесуэле масштабных военных учений заявил президент страны Николас Мадуро.

"Военные учения, которые пройдут с 10 по 15 февраля, станут самыми крупными и важными из всех, что проводила наша страна за свою 200-летнюю историю", - сказал Мадуро на митинге сторонников в Каракасе.

По словам главы государства, военные должны готовиться к обороне страны при любом сценарии. На учениях вооруженные силы продемонстрируют способности защитить республику от потенциального агрессора.

О проведении учений глава государства впервые заявил 25 января на публичном мероприятии. "Если хочешь мира, будь готов защитить его", - подчеркнул Мадуро.