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Рубрика: В мире

МИД Польши опроверг заявление о размещении ядерных ракет в Европе

Текст: Александр Саможнев

Министерство иностранных дел Польши решительно опровергает, что в интервью редакции Der Spiegel мининдел Яцек Чапутович выступал за развертывание американских атомных ракет в Европе. "Название статьи, которая появилась на сайте еженедельника, не передает содержание разговора", - цитирует заявление МИД портал onet.pl.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

При вопросе журналистов о возможности развертывания ядерного оружия на европейской территории министр Чапутович четко подчеркнул, что "мы совершенно не желаем этого", поясняют польские дипломаты.

Правящая партия в Польше оказалась в центре скандала

По мнению Der Spiegel, Чапутович высказался в том ключе, что размещение американских войск и ракет с ядерными боезарядами на континенте "соответствует европейским интересам".

В беседе, касавшейся судьбы Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), глава польской дипломатии говорил о том, что безопасность Европы базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом. "Он указал при этом, что в интересах Европы является дальнейшее присутствие американских сил, в том числе ядерных сил, на нашем континенте", - уточнила пресс-служба МИД Польши.

Польский министр иностранных дел озвучил свое мнение по вопросам безопасности на фоне заявления администрации США о выходе из Договора РСМД с субботы, 2 февраля.

В мире Европа Польша
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