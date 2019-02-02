МИД: Россия сделает все для своей безопасности после выхода США из ДРСМД

В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия вынуждена предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности. Российская сторона оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, говорится в заявлении МИД РФ.

По данным дипломатов, 2 февраля США нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре РСМД от 1987 года и начале процедуры выхода из него. При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений.

"Таким образом, Вашингтон, к которому у нас уже долгие годы были вопросы относительно соблюдения ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями", - указывается в сообщении.

МИД РФ полагает, что этот шаг будет иметь тяжелые и далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, в первую очередь - в Европе. Ответственность за это целиком и полностью ложится на США

Россия сделала максимум возможного для спасения Договора, подчеркивают авторы документа. При этом Москва неоднократно пыталась вывести американцев на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий.

"Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала", - подчеркивается в сообщении.

МИД России подтвердил, что Москва открыта к содержательному диалогу по тематике Договора и по всем другим вопросам стратегической стабильности на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, равно как и интересов всего мирового сообщества.