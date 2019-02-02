На юге Франции произошли столкновения между "желтыми жилетами" и полицией

В Валансе, административном центре южного департамента Дром, ближе к 15:00 (17:00 мск) произошли стычки между стражами порядка и "желтыми жилетами", когда их колонна попыталась пройти в центр города.

Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие стали забрасывать их петардами и бутылками. Около 20 человек были задержаны полицией.

Этот город, расположенный между Лионом и Марселем, был выбран неформалами в 12-ю по счету протестную субботу в качестве массовых акций на региональном уровне. Предполагалось, что участие в манифестации в Валансе примут от шести до десяти тысяч "жилетов". Если судить по кадрам, транслируемым французскими новостными каналами с места событий, вторая цифра ближе к реальности.

Накануне в городе были предприняты срочные меры безопасности. В центр Валанса стали пропускать только местных жителей, коммерсантам было рекомендовано закрыть витрины магазинов деревянными щитами. Булыжные мостовые во многих местах асфальтировали, чтобы манифестанты не смогли использовать камни в качестве метательных снарядов. Были также отменены намеченные на субботу свадьбы и, соответственно, передвижение по городу свадебных кортежей.

Тем временем в Париже несколько тысяч "желтых жилетов", участников "Белого марша" в поддержку единомышленников, пострадавших в ходе предыдущих акций, прошли от площади Фэликс-Эбуэ, что в XII округе на востоке столицы, по авеню Домениль в сторону Бастилии. Перед тем, как направиться на соседнюю площадь Республики, обозначенной как конечный пункт их шествия, задержались на некоторое время, чтобы еще раз потребовать запрета использования полицией спецружей, стреляющих резиновыми пулями.

Как заявили многое манифестанты, а среди них один из лидеров "жилетов" Жером Родригес, получивший серьезную травму глаза неделю тому назад, надо немедленно покончить с "направленным против манифестантов насилием, которое увечит людей". По данным из ряда источников, около ста человек были тяжело ранены за 2,5 месяца выступлений неформалов.

В Париже сотни "желтых жилетов" принимают участие в "белом марше", который призван поддержать пострадавших во время акций манифестантов. Демонстрация проходит мирно, никаких серьезных инцидентов к настоящему моменту зафиксировано не было.