На Украине в январе резко упали доходы бюджета

Почти на 11 процентов в январе этого года был недовыполнен украинский госбюджет, отмечается на сайте Государственной казначейской службы Украины. В цифровом отношении украинская казна потеряла 6,56 миллиарда гривен по сравнению с плановым показателем.

Так называемый общий фонд был недовыполнен на 18,9 процента, что на 10,9 процента, или 5,4 миллиарда гривен хуже показателей прошлого года.

В свою очередь сальдо налоговых поступлений составило 19,91 миллиарда гривен, что на 13,4 процента хуже показателя января прошлого года.

Наконец снизился процент таможенных поступлений в украинскую казну: они в январе этого года также упали на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В целом, отмечают эксперты, дефицит бюджета Украины вырос на 23,7 процента по сравнению с 2017 годом. Он достиг почти 60 миллиардов гривен: это лишний раз свидетельствует о том, что украинская экономика по-прежнему не может выйти из глубокого кризиса.