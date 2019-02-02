Названы самые высокие зарплаты февраля

В последнее время стали стираться зарплатные грани между работниками самых разных категорий и уровней. Портал "HeadHunter.ru" подготовил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. И оказалось, что фрилансерам, порой, готовы платить больше, чем топ-менеджерам.

Так, рейтинг для топ-менеджеров возглавляет вакансия первого заместителя генерального директора в Первоуральске с зарплатой от 300 тысяч до 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Второе место - вакансия директора по маркетингу в Санкт-Петербурге - от 300 тысяч рублей на руки. Третье - директора дивизиона во Владивостоке - тоже от 300 тысяч рублей на руки. Впрочем, четвертое-шестое места рейтинга высокооплачиваемых вакансий для топ-менеджеров тоже занимают свободные рабочие места с предлагаемой зарплатой от 300 тысяч рублей (в городах Москва и Санкт-Пертербург).

Не уступают в зарплатах и высококвалифицированные фрилансеры. Например, больше всего денег на начало февраля предлагается специалисту Senior PHP разработчик - от 3500 до 5500 евро на руки. Работодатель находится в Москве, а соискатель на вакансию может жить и работать в любой точке мира.

На втором месте зарплатного топа для фрилансеров - разработчик программного обеспечения и баз данных. Ему предлагается от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. На третьем - системный администратор Linux - от 150 тысяч рублей.

Отдельно составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий для секретарей, административного персонала, менеджеров по продажам и операторов колл-центров. До 250 тысяч рублей до вычета НДФЛ работодатель готов платить персональному ассистенту директора в Москве. От ста тысяч на руки - личному помощнику президента компании тоже в Москве. И столько же - менеджеру по B2B продажам в северной столице и менеджеру по продажам ивент-услуг в Москве.

И четвертая категория работников, которых ищут работодатели, - рабочий персонал. Больше всего готовы платить водителям большегрузов и газоэлектросварщикам. Так, в Омске ищут водителя КамАЗа на зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, в Москве - водителя на своем грузовике на зарплату от 180 тысяч рублей, в Большом Камне - газоэлектросварщика на 130 тысяч -170 тысяч рублей до вычета НДФЛ.