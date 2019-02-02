Названы самые высокие зарплаты февраля

Новости

На Кубани поезд насмерть сбил мужчину и женщину 12:42
В столице сокращено время подключения к энергосетям 12:34
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Калугой 12:29
В Волгограде победу в Сталинградской битве отметили "Выстрелами памяти" 12:27
МИД Китая раскритиковал выход США из ДРСМД 12:15
В СК продолжаются мероприятия, направленные на рост числа следователей 11:39
Аэропорт Симферополя перестал принимать рейсы из-за тумана 11:38
Шереметьево на месяц меняет схему перевозки багажа между терминалами 11:18
СК завершил работу по уголовному делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии 11:17
Пентагон готовится к созданию нового перехватчика гиперзвуковых ракет 10:55
Создатель томского кукольного механического театра погиб при пожаре 10:46
В Югре четыре человека погибли в лобовом ДТП 10:38
В Иране впервые в мире создали отряд беспилотников для "засева облаков" 10:30
"Зенит" включил Кокорина в заявку на плей-офф Лиги Европы 10:20
В Иране террористы напали на военную базу 10:09
Бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову открыли в Приморье 08:13
Кипр усложнит получение "золотых паспортов" инвесторами 06:57
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов 06:23
Президент Боливии выразил поддержку Мадуро при личной встрече 06:03
На Кубу могли упасть сразу два метеорита 05:20
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами 04:35
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы 03:54
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации 03:53
Стало известно о состоянии задержанных в Кабо-Верде моряков из РФ 03:03
Поставка газа проекта "Сахалин-1" в магистральную трубу восстановлена 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
02.02.2019 12:08
Рубрика: Экономика

Названы самые высокие зарплаты февраля

Текст: Марина Гусенко
В последнее время стали стираться зарплатные грани между работниками самых разных категорий и уровней. Портал "HeadHunter.ru" подготовил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. И оказалось, что фрилансерам, порой, готовы платить больше, чем топ-менеджерам.
ЦБ оценил рост зарплат без эффекта от майских указов

Так, рейтинг для топ-менеджеров возглавляет вакансия первого заместителя генерального директора в Первоуральске с зарплатой от 300 тысяч до 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Второе место - вакансия директора по маркетингу в Санкт-Петербурге - от 300 тысяч рублей на руки. Третье - директора дивизиона во Владивостоке - тоже от 300 тысяч рублей на руки. Впрочем, четвертое-шестое места рейтинга высокооплачиваемых вакансий для топ-менеджеров тоже занимают свободные рабочие места с предлагаемой зарплатой от 300 тысяч рублей (в городах Москва и Санкт-Пертербург).

Не уступают в зарплатах и высококвалифицированные фрилансеры. Например, больше всего денег на начало февраля предлагается специалисту Senior PHP разработчик - от 3500 до 5500 евро на руки. Работодатель находится в Москве, а соискатель на вакансию может жить и работать в любой точке мира.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Набиуллина призвала умнее бороться с "зарплатным рабством"

На втором месте зарплатного топа для фрилансеров - разработчик программного обеспечения и баз данных. Ему предлагается от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. На третьем - системный администратор Linux - от 150 тысяч рублей.

Отдельно составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий для секретарей, административного персонала, менеджеров по продажам и операторов колл-центров. До 250 тысяч рублей до вычета НДФЛ работодатель готов платить персональному ассистенту директора в Москве. От ста тысяч на руки - личному помощнику президента компании тоже в Москве. И столько же - менеджеру по B2B продажам в северной столице и менеджеру по продажам ивент-услуг в Москве.

Фото: iStock
Возобновился рост числа работников в неформальном секторе экономики

И четвертая категория работников, которых ищут работодатели, - рабочий персонал. Больше всего готовы платить водителям большегрузов и газоэлектросварщикам. Так, в Омске ищут водителя КамАЗа на зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, в Москве - водителя на своем грузовике на зарплату от 180 тысяч рублей, в Большом Камне - газоэлектросварщика на 130 тысяч -170 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Экономика Работа Зарплата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин заявил о последствиях выхода США из ДРСМД
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов
Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами
Задержанную в США российскую актрису выпустили из тюрьмы
Постпред Венесуэлы в ООН обвинил США в подготовке колонизации