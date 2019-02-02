Нурмагомедов назвал возможным примирение с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов допустил, что помирится с ирландцем Конором Макгрегором. Он отметил, что старается не держать в себе обиды.

Хабиб в октябре прошлого года победил Макгрегора, после чего ввязался в потасовку с представителями его команды. Как позже пояснил сам боец, он не стерпел оскорблений его близких и его вероисповедания. По итогам того инцидента оба бойца были дисквалифицированы: Нурмагомедов - на девять месяцев, а Макгрегор - на шесть.

Но тот эпизод лишь увенчал долгую и непростую историю взаимоотношений двух спортсменов. На протяжении нескольких лет Конор позволял себе публичные оскорбления и провокации в адрес россиянина, а на пресс-конференциях, посвященных бою между ними, пытался всячески вывести Хабиба из себя. Нурмагомедов дал отпор тогда, когда сделал главное дело - победил соперника в октагоне.

"Кто мы такие, что не прощать людей, если Всевышний нас прощает? Много раз случается так, что люди с разногласиями приходят к миру. В данный момент могу сказать, что это тяжело, чтобы мы пришли к такому, - приводит слова Хабиба официальный сайт телеканала "Матч ТВ". - В будущем все может быть. Я не тот человек, который держит в себе обиду. Я показал все как внутри клетки, так и за ее пределами".

Он также поделился планами о будущем. Россиянин отметил, что рассчитывает после окончания дисквалификации продолжить выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Если я хочу конкурировать на высоком уровне, то мне придется остаться в UFC. Все лучшие бойцы мира - здесь. В ММА я бы не хотел выступать в другом промоушене. В боксе - другое дело. Я хотел бы закончить свою карьеру в UFC. Только там", - подчеркнул Нурмагомедов.

При этом он отметил, что не собирается выступать на профессиональном уровне долго. Среди представителей смешанных единоборств есть немало ветеранов в возрасте более 40 лет, которые продолжают успешные карьеры. 30-летний Хабиб, однако, установил для себя четкие сроки.

"Я не хотел бы драться до 42 лет. Я знаю, что это невозможно. Особенно, если ты дерешься в легком весе. Думаю, что у меня впереди два-три года соревновательного режима. Это максимум. Не хочу, чтобы в старости меня били молодые, так сказать", - объяснил свою позицию боец.

Помимо этого, россиянин прокомментировал информацию о своем следующем сопернике. Ранее сегодня стало известно, что до конца года Нурмагомедов может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером - Хабиб подтвердил, что ждет этого боя.

"Величайший боец, который когда-либо выходил в октагон. Это мое личное мнение. Человек за пояс дрался 13 раз. Думаю, он спустится в мой вес. И мне было бы интересно с ним сразиться, - признался Нурмагомедов. - Мое возвращение примерно планируется на ноябрь. Это Нью-Йорк, там он выступал. Там большая наша диаспора".

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он завоевал титул в апреле прошлого года, победив американца Эла Яквинут, а против Макгрегора провел успешную защиту. Хабиб остается непобежденным - он выиграл все 27 своих боев в ММА.