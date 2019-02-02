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02.02.2019 12:58
Рубрика: Экономика

Около $2 млрд ежегодно теряет экономика России из-за грубых начальников

Текст: Ольга Игнатова

56 процентов опрошенных россиян в той или иной мере сталкивались с грубым отношением со стороны руководителей частных и государственных компаний.

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Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование экспертов Высшей школы экономики. Чаще всего сотрудников принуждают к неквалифицированной работе, внезапным нововведениям и "публичным поркам" (то есть поведение сотрудника выносится на публичное обсуждение).

Чаще всего после грубости со стороны начальников подчиненные хотят сменить работу (такое мнение высказали 33% опрошенных экспертами граждан). 27% уже начинают предпринимать конкретные шаги по поиску новой работы. Пятая часть униженных и оскорбленных занимает выжидательную позицию, еще 19% обращаются за поддержкой к третьим лицам, а 16% перестают вкалывать с утра до вечера - начинают очень прохладно относиться к своим обязанностям.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сами работники объясняют такое поведение своих начальников тремя причинами: желанием продемонстрировать власть, неумением общаться с подчиненными и особенностями характера.

Чаще всего страдают от враждебного отношения руководства женщины. При этом злые начальники - тоже женщины. А вот когда дамы работают под руководством мужчин, грубости со стороны начальства проявляется меньше. Все-таки большинство мужчин стараются не проявлять излишние эмоции в отношение прекрасного пола.

Фото: Сергей Куксин
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Склонными к унижению и подавлению нижестоящих оказываются, скорее, представители старшего поколения руководителей. Но и среди молодых менеджеров высшего звена хамов хватает.

Обыкновенно "враждебное" поведение менеджмента в отношении наемного персонала оправдывается необходимостью повышения производительности труда. На самом же деле происходит диаметрально противоположный процесс. Потери от грубого стиля управления для экономики России можно оценить в $2 млрд в год. Это те деньги, которые теряют компании из-за снижения работоспособности персонала после того, как ему грубит начальство. В сумму также включены расходы на медицинскую и психологическую помощь наемному персоналу и потери компаниями квалифицированных кадров.

Экономика Работа
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