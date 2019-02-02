Пентагон готовится к созданию нового перехватчика гиперзвуковых ракет

Американские военные практически завершили анализ состояния и возможностей имеющихся в настоящее время на вооружении систем перехвата и допускают создание принципиально новой разработки для борьбы со сверхзвуковыми ракетами, заявил директор Агентства по противоракетной обороне, генерал-лейтенант Сэмюэль Гривз, сообщает портал breakingdefense.com.

По его словам, рассматриваются различные варианты, включая существующие перехватчики, новые конструкции, а также направленное энергетическое оружие с использованием лазеров.

"Сегодня я не могу сказать, что однозначно нужен новый перехватчик. Буду ждать результатов анализа различных альтернативных вариантов", - подчеркнул Гривз. Аналитики полагают, что военный проявляет осторожность. У него уже есть готовое решение, которое на этом этапе он не хочет озвучить.

Руководитель Агентства утверждал, что работе по противодействию гиперзвуковому оружию придается большое значение. США планируют развивать новые защитные и новые наступательные вооружения. Такой подход необходим после объявления Вашингтоном выхода из ДРСМД, считает Гривз.

Между тем в оборонном бюджете США на разработку новых вооружений, в том числе и космических, предусмотрено порядка 496 миллиардов долларов. Этого вполне достаточно для строительства на границе с Мексикой 87 защитных стен. Администрация Трампа не может принять бюджет из-за спора с демократами о выделении на эти цели 5,7 миллиарда долларов.