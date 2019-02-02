Перед судом в Кабо-Верде предстанут 11 граждан России

Одиннадцать российских граждан, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде кокаина, в скором времени предстанут перед судом, сообщили представители посольства России.

"По последней информации, пока официальных обвинений не предъявлено. В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения", - уточнили в дипмиссии.

Дипломаты также рассказали, что россияне находятся в здании уголовной полиции. Условия содержания задержанных нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Моряки находятся в состоянии психологического осмысления ситуации.

Судно под панамским флагом и экипажем из россиян, следовавшее из Марокко в Южную Америку, подверглось тщательному досмотру в порту Прайа по информации морского, аналитического и операционного центра со штаб-квартирой в Лиссабоне, который контролирует борьбу с наркотиками. В результате операции изъяли партию кокаина весом в 9,5 тонны, информирует радиостанция Free Europe.