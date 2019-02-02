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02.02.2019,  
20:07
Текст:  Руслан Мельников

Появилось фото завода в США по производству запрещенных ракет

В интернете появился снимок американского завода, на котором уже с 2017 года идет подготовка к выпуску оружия, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото предприятия опубликовано Минобороны РФ и датировано 3 декабря 2018 года.

На снимке указано расположение производственных корпусов и лабораторий, полуподземных хранилищ, испытательного комплекса, автостоянок, электроподстанции, комплекса по сборке и снаряжению ракет, а также участков, на которых продолжается строительство.

Фото: ТАСС
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Ссылаясь на неопровержимые данные, в ведомстве сообщили, что программа расширения и модернизации производственных мощностей по выпуску запрещенных ДРСМД ракет начала действовать на заводе корпорации Raytheon, расположенном в городе Тусон штата Аризона. Это предприятие, выпускающее практически все типы ракетного оружия, значительно расширилось. За пару лет его площадь выросла с 55 000 до 79 000 квадратных метров. Также, судя по официальной информации, планируется увеличить количество сотрудников на 2 000 человек.

Кроме того конгресс США в 2017 году выделил первый транш в 58 миллионов долларов, который предназначен для разработки наземной ракеты средней дальности. Все это приводит к неутешительным выводам. "Администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора", - резюмирует Минобороны России.

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