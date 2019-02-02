Появилось фото завода в США по производству запрещенных ракет

В интернете появился снимок американского завода, на котором уже с 2017 года идет подготовка к выпуску оружия, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото предприятия опубликовано Минобороны РФ и датировано 3 декабря 2018 года.

По имеющимся в Минобороны России данным, в США еще за два года до обвинений РФ в нарушении ДРСМД приступили к подготовке к производству ракет средней и меньшей дальностиhttps://t.co/xWJy9nNR9d#Минобороны #ДРСМД pic.twitter.com/B3GxwkpKrT — Минобороны России (@mod_russia) 2 февраля 2019 г.

На снимке указано расположение производственных корпусов и лабораторий, полуподземных хранилищ, испытательного комплекса, автостоянок, электроподстанции, комплекса по сборке и снаряжению ракет, а также участков, на которых продолжается строительство.

Ссылаясь на неопровержимые данные, в ведомстве сообщили, что программа расширения и модернизации производственных мощностей по выпуску запрещенных ДРСМД ракет начала действовать на заводе корпорации Raytheon, расположенном в городе Тусон штата Аризона. Это предприятие, выпускающее практически все типы ракетного оружия, значительно расширилось. За пару лет его площадь выросла с 55 000 до 79 000 квадратных метров. Также, судя по официальной информации, планируется увеличить количество сотрудников на 2 000 человек.

Кроме того конгресс США в 2017 году выделил первый транш в 58 миллионов долларов, который предназначен для разработки наземной ракеты средней дальности. Все это приводит к неутешительным выводам. "Администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора", - резюмирует Минобороны России.