США приступили к подготовке к производству запрещенных ракет 2 года назад

В США уже давно приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности. Как заявили в Минобороны России, есть неопровержимые данные того, что в американском штате Аризона на специальном предприятии уже с июня 2017 года стартовала соответствующая программа. Речь идет о расширении и модернизации производственных мощностей в целях создания запрещенных договором ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.

Этот завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической области США, которое выпускает практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В Минобороны отметили, что за последние два года площадь предприятия увеличилась почти в 2 раза, а численность его сотрудников должна увеличиться почти на 2000 человек.

Параллельно с этим в ноябре в 2017 году конгресс выделил Пентагону "на разработку наземной ракеты средней дальности" первый транш в 58 миллионов долларов.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что характер этих работ, а также их сроки свидетельствуют в пользу того, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении ДРСМД.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел заявил о том, что Москва зеркально ответит Вашингтону и приостановит участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. РФ не будет инициировать переговоры по разоруженческой тематике, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что лично проверит работу по производству и постановке на боевое дежурство новейших комплексов. Президент также согласился с предложениями Минобороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создании гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.