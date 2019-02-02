Путин заявил о зеркальном ответе США на выход из ДРСМД

Москва зеркально ответит Вашингтону и приостановит участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. При этом Россия начнет работы по "приземлению" "Калибров" и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Но в гонку вооружений втягиваться не будет. Об этом заявил президент на встрече с министрами обороны и иностранных дел.

Глава государства попросил главу МИД обрисовать ситуацию с ДРСМД и вообще по "разоруженческому досье". "Что у нас происходит в сфере ограничения наступательных вооружений?" - спросил он. Договор США начали нарушать с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, совпадающие по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами наземного базирования, рассказал Сергей Лавров. "Впоследствии они стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени, для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 14-го года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны - пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", - продолжил он.

"А это прямое нарушение договора", - сказал Владимир Путин. "Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии, и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии, - продолжил министр. - Мы озабочены еще и тем, что совсем недавно, год назад, "Обзор ядерной политики Соединенных Штатов" поставил задачу создавать ядерные боеприпасы малой мощности, которые наверняка планируется использовать и на ракетах средней дальности. А на днях было объявлено, что это положение ядерной доктрины уже переходит в практическую плоскость - начинается производство таких ракет".

В октябре Соединенные Штаты объявили, что собираются выходить из ДРСМД, и Москва стремилась сделать все, чтобы этот договор спасти, учитывая его значение для поддержания стратегической стабильности в мире. Россия предложила беспрецедентные меры транспарентности, которые выходят далеко за рамки обязательств по договору, чтобы убедить США, что нарушений нет; но американцы взамен выставили ультиматум, объявили о начале процедуры выхода из договора и заявили, что не будут считать себя связанными обязательствами по этому документу. То есть будут производить ракеты в дополнение к НИОКР, которые уже санкционированы в бюджете, заметил Лавров.

Министр также вспомнил, как США объявили о выходе из договора по ПРО в 2002 году, несмотря на многочисленные попытки России спасти этот документ. И уклонялись от взаимодействия по решению проблем третьего позиционного района по противоракетной обороне США в Европе. Не услышали они и призыв создать ПРО силами России, США и Европы. В 2014 году Соединенные Штаты заявили о прекращении диалога по ПРО и разворачивают сейчас позиционные районы и в Европе, и в Азии и укрепляют свои соответствующие системы, на Аляске в том числе и на восточном побережье, заметил глава МИД.

Тревожит Москву и подход Соединенных Штатов к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия - США в рамках НАТО допускают серьезные его нарушения. "Договор предусматривает обязательства ядерных держав не передавать соответствующие технологии по пользованию ядерным оружием. Вопреки этому в НАТО проводятся так называемые совместные ядерные миссии, в рамках которых Соединенные Штаты вместе с пятью государствами НАТО, на территории которых американское ядерное оружие размещено, отрабатывают навыки применения ядерного оружия с участием стран, не являющихся членами "ядерной пятерки", - подчеркнул Лавров.

Напомнил министр и про договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не ратифицированный Штатами, и про договор о стратегических наступательных вооружениях. "Он тоже имеет важнейшее значение для того, чтобы сохранять хоть какую-то стратегическую стабильность, глобальный паритет", - сказал Лавров. И он тоже под угрозой, потому что США недавно решили вывести из засчета 56 пусковых установок на подлодках для запуска "Трайдентов" и 41 тяжелый бомбардировщик под предлогом, что они переоборудуются в неядерное оснащение. "Такое допускается договором, но вторая сторона имеет полное право убедиться, что это переоборудование реализуется таким образом, чтобы исключить возвратный потенциал, чтобы нельзя было технически вернуть эти переоборудованные средства", - заметил министр.

"Инспекция нужна", - прокомментировал Путин. "И должны быть технические средства, которые нас убедят, что это переоборудование нельзя повернуть вспять, и опять привести эти системы в ядерное исполнение", - добавил собеседник. "Мы с 2015 года ведем разговор о том, чтобы убедиться в том, что Соединенные Штаты выполняют обязательства по этой конкретной проблеме. Пока результата нет", - сказал он. А неоднократные российские предложения начать переговоры о продлении договора о СНВ после 2021 года не находят отклика.

"В общем, ситуация тревожная", - подытожил Лавров, сказав, что решение США по ДРСМД вызывает большую озабоченность в мире, прежде всего в Европе. "Хотя европейцы пошли в фарватере американской политики, и все члены НАТО высказались с однозначной поддержкой позиции США, которые отказываются с нами обсуждать взаимные озабоченности и ограничиваются ультиматумом, с тем чтобы мы в одностороннем порядке предпринимали меры без какого-либо обоснования, представленного нам в доказательство голословных обвинений", - добавил он.

Президент поинтересовался оценкой Минобороны. "И какие у вас предложения в этой связи?" - спросил он. "Несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытого НИРа по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций договора. Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", - констатировал Сергей Шойгу. И предложил ответные меры.

Первое - открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе - открытие НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

"Согласен, - поддержал глава государства. - Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое".

"Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, - заявил Путин. - Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений". "Сможем ли мы провести эти работы в рамках имеющихся бюджетных назначений для министерства обороны на 2019-й и последующие годы?" - уточнил он.

"В ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года", - заверил Шойгу. Она позволит в рамках и госпрограммы вооружения, и гособоронзаказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах средств, предусмотренных на этот год, без увеличения бюджета военного ведомства.